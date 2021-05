O treinador do Sporting, Ruben Amorim, afirmou esta segunda-feira que prefere ser campeão o mais cedo possível, ou seja, que o FC Porto não consiga bater o Farense esta noite.

«Em relação a ser campeão no sofá ou no campo, eu sou a favor de ser campeão, portanto quem mais cedo, melhor. Não ligo muito a isso de ser dentro ou fora do campo, quanto mais cedo, para mim melhor», frisou, na antevisão ao jogo com o Boavista.

Se o FC Porto vencer o Farense, o Sporting é campeão nacional se vencer na receção ao Boavista, esta terça-feira, a partir das 20h30.

[Em atualização]