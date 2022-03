Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Arouca (2-0), no Estádio de Alvalade, em jogo da 25.ª jornada da Liga:

[Mudanças no onze tiveram a ver com o jogo com o Manchester City?]

- Foi mais a pensar neste jogo e no próximo jogo do campeonato. O Ugarte estava no limite para ser utilizado. Depois tínhamos um jogo em casa e o Dário estava bem. O Vinagre foi para termos um lado esquerdo mais ofensivo. Não ia poupar ninguém para o City porque está fechado. A prioridade é o campeonato e a meia-final da Taça. Não ia arriscar uma lesão do Porro ou do Ugarte.

[O que é que os adeptos podem esperar do segundo jogo com o City?]

- Foi um jogo muito complicado. Perdemos 5-0 na primeira volta, tivemos muitos problemas no meio-campo, se calhar temos de meter lá mais um jogador. É uma oportunidade para crescer. O que eles têm de pensar é que esta eliminatória está praticamente fechada, mas queremos voltar para o ano. Somos um outsider na Liga dos Campeões, mas somos um grande clube. Vamos fazer o máximo. A eliminatória está fechada, mas o jogo não está.