Ausente das últimas partidas do Sporting por lesão, Hidemasa Morita pode voltar à competição no dérbi deste domingo com o Benfica.

«O Morita foi convocado. Se será titular ou não, vamos deixar para amanhã para vocês [jornalistas] discutirem isso nas seis horas de antevisão do dérbi», gracejou.

O treinador do Sporting foi também questionado sobre Viktor Gyökeres, que falhou o último jogo, para a Liga Europa, por castigo. O avançado sueco, melhor marcador e jogador mais influente do Sporting em 2023/24, é esperado no onze, mas nem isso Amorim garantiu, apesar de não ter conseguido esconder um sorriso.

«Não vou confirmar, mas quer dizer [risos]... É um jogador apto.»

Geny Catamo, lesionado, é a única baixa no plantel do Sporting para o dérbi deste domingo no Estádio da Luz.