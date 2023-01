Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Marítimo (0-1), no Estádio dos Barreiros, em jogo da 15.ª jornada da Liga:

- Não vou estar a falar sobre lances. Isso não me cabe a mim e estou mais preocupado com outras coisas. A verdade é que não entrámos bem no jogo, com falta de capacidade nos duelos e eles foram mais fortes que nós nessa fase. Tivemos problemas para sair a jogar e nunca conseguimos assentar, apesar de não haver grandes oportunidades. O Marítimo teve uma grande oportunidade no início, depois começámos a equilibrar o jogo. Temos de ser melhores. Ganhámos a segunda bola, por vezes, mas não fomos rápidos para criar mais perigo.

- Já na segunda parte, entrámos de forma diferente, mas acaba por haver um penálti e isso torna tudo mais complicado. O Marítimo defendeu o resultado, nós tivemos algumas situações, mas tornou-se tudo muito confuso, com muitas paragens. Já sabemos disso, eu faria igual. Esta equipa tem muito talento, e quando as coisas saem, saem bem. Quando não saem, temos de ir buscar outras coisas, e ainda não conseguimos dar esse passo, enquanto equipa. Temos de trabalhar esses aspetos todos, há muito para fazer, muito para ganhar.