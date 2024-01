Ruben Amorim está ansioso por voltar a bola a rolar, principalmente no Estádio de Alvalade, onde o Sporting não joga desde o início de janeiro. O treinador considera que é urgente esquecer o desaire diante do Sp. Braga na Taça da Liga e recuperar a dinâmica de vitórias no campeonato.

«Em Leiria pareceu-me que jogámos em Alvalade, o estádio estava cheio de sportinguistas, portanto, não vamos sentir grande diferença. Obviamente que vamos ter o nosso balneário, o nosso público. Os aplausos do público à nossa equipa refletem muito ambiente que nós estamos juntos, mas não há ilusões sobre isso, temos de ganhar o jogo, temos de jogar bem, as primeiras sensações têm de ser boas para ajudar no ambiente, portanto queremos muito jogar e se for em Alvalade ainda melhor porque temos sido muito fortes. O importante é a bola rolar para seguirmos em frente», destacou na antevisão do embate desta segunda-feira com o Casa Pia.

Uma sondagem coloca o Sporting, a par do Benfica, com um dos favoritos a vencer o campeonato, mas Amorim desvaloriza essas contas. «Já disse aqui, não ligo muito a sondagens. Na última vez que ganhamos o campeonato tínhamos três por cento. Não nos traz mais pressão, acho que as pessoas veem a nossa equipa a jogar e sentem que nós temos capacidade para vencer qualquer jogo em Portugal, mas é uma sondagem. No futebol, mais do que em outros deportos, podemos jogar muito bem, não deixar o adversário chegar lá e podemos perder um jogo», comentou.

O treinador recorda, no entanto, que o Sporting está me primeiro e, nesse sentido, só tem de pensar em si próprio. «Se tivermos algum percalço no campeonato, teremos de voltar a fazer este trabalho de estar sempre em cima dos jogadores. Estamos em primeiro lugar, não diz nada sobre o que vai acontecer até ao fim, mas da forma como jogamos, com a pontuação que temos, temos mais pontos, só precisamos de pensar em nós. Jogo a jogo conseguimos chegar ao fim em primeiro lugar», acrescentou ainda.