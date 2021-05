Ruben Amorim reiterou que vai permanecer no comando técnico do Sporting na próxima temporada «venha a proposta que vier».



«Sabemos que o futebol é o momento. Talvez fosse a altura ideal para um treinador sair, mas não vou sair. Aconteça o que acontecer, venha a proposta que vier. Sou feliz aqui e tenho contrato. Tenho uma equipa que gosto, sei o desafio que é e o risco. Poderia sair de forma mais fácil. Dois jogos mudam tudo, mas é o acordo que tenho com o presidente e com o Hugo Viana. Venha quem vier, serei treinador do Sporting. Tomara eu ter a certeza que os jogadores ficassem como eu fico», assegurou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo da última jornada da Liga.



