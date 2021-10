Ruben Amorim confirmou o regresso de Pedro Gonçalves à competição, anunciando que o médio, melhor marcador da I Liga em 2020/2021, vai ser titular no Restelo ante o Belenenses, no duelo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Pedro Gonçalves está recuperado, já jogou num jogo-treino com o Torreense e prepara-se para voltar a ter minutos, pela primeira vez desde a deslocação a Famalicão, a 28 de agosto, há mês e meio. Por outro lado, Amorim não garantiu que o central Gonçalo Inácio seja titular, porque sofreu um «toque» na quarta-feira.

«Ninguém tem o lugar garantido, mas um jogador que está a recuperar indicies físicos e já recuperou, obviamente que vai jogar amanhã, vai iniciar o jogo. Falo já do caso do Inácio também que já está apto, mas ontem sofreu um toque no pé, tem tido azar, mas vamos ver. Poderão jogar os dois. Em princípio o Pedro Gonçalves é certo, o Inácio vamos ver porque sofreu um toque e não queremos estar a arriscar», começou por destacar na conferência de antevisão do jogo da Taça de Portugal.

Um regresso num momento ideal, uma vez que Pote vai poder ganhar ritmo de jogo antes dos jogos da Liga dos Campeões. «O principal é ganhar o jogo e vamos apresentar uma equipa forte. Temos de igualar os níveis de todo o grupo. Vamos ter um mês que vamos ter jogo atrás de jogo e não vamos ter folgas. Todos têm de estar preparados. A atenção foi muito por aí: ganhar o jogo, igualar o nível dos jogadores, dar minutos a quem não tem tido tanto jogo. Há jogadores que vão jogar porque precisam de jogar para estar bem nos próximos jogos. Sabemos do mês que vem aí. É um misto de tudo. Quem precisa de mais, quem precisa de menos, que precisa de ativar depois de duas semanas sem competição», destacou.

Um regresso muito saudado tendo em conta a escassez de golos no Sporting que tem somado triunfos, mas pela margem mínima. «A equipa não está dependente do Pedro Gonçalves, a equipa é mais forte com o Pedro Gonçalves que tem características únicas. Teve mais impacto porque ele vinha a marcar muitos golos, mas o Sporting tem ganho. Não tem ganho na Liga dos Campeões, mas não sei se ganharia com o Pedro Gonçalves. Mas obviamente que é uma boa notícia até pelo espírito que ele dá à equipa, pela forma divertida como se apresenta sem nos treinos e pela qualidade que tem. Um jogador que muitas vezes não se dá por ele em campo e de repente marca um golo. Obvaimente que sentimos a falta dele, mas agora ele tem de lutar pelo lugar dele», comentou.

Sem Pedro Gonçalves, Ruben Amorim lançou Sarabia, mas agora até podem jogar os dois juntos. «São compatíveis, mesmo que tivessem o mesmo pé. São jogadores diferentes, jogadores de qualidade são sempre compatíveis, mas não têm lugar garantido. Têm muita competição à volta, há muitos jogos, quem estiver melhor vai jogar. Mas obviamente que são compatíveis porque as características são diferentes. Ambos têm golo, qualidade, assistências, agora têm de fazer para merecer o lugar o onze. Não têm de jogar o Sarabia e o Pedro. Quem trabalhar mais vai jogar», destacou.

A verdade é que o Sporting, a partir de agora, tem mais poder de fogo. «Queremos fazer mais golos, mas o importante é vencer. Já tivemos fases em que ganhar fora dois jogos seguidos era muito difícil. Lembro-me de estar aqui nesta sala a comentar que o Sporting não conseguia ganhar a equipas do oitavo lugar para cima. Isto só revela que o Sporting está a crescer, já não estamos a falar do Sporting vencer jogos sucessivamente, estamos a falar do Sporting vencer pela diferença de um golo. Obviamente que queremos descansar os adeptos, dar sumo às nossas exibições, mas o principal é vencer», comentou ainda.