Conhecidos os resultados financeiros, relativos à temporada 2020/2021, comunicados pelas SAD de Benfica, FC Porto e Sporting à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a primeira conclusão é evidente: a sociedade dos encarnados é a única dos grandes que está no verde. Ou seja, que apresenta nesta altura capitais próprios positivos.

Olhando estruturalmente à diferença entre os ativos e os passivos das três sociedades, só a do Benfica tem um saldo positivo, o que não acontece com FC Porto e Sporting, que apresentam capitais próprios negativos e, por isso, estão numa situação de falência técnica.

BENFICA: valor recorde nos ativos, maior passivo desde 2016

A SAD do Benfica é a única das três que tem saldo positivo entre ativos e passivos, mas viu o seu capital próprio cair, numa tendência inversa ao que aconteceu em cada exercício financeiro desde 2013. Este cenário acontece na sequência de um exercício negativo de 17 milhões de euros na última temporada.

De junho de 2020 para junho de 2021, o capital próprio decresceu de 161,1 milhões para 143,7 milhões de euros. Os resultados do Relatório e Contas foram justificados pela SAD pelos «impactos negativos da covid-19, a não participação na Liga dos Campeões e o forte investimento no reforço do plantel de futebol».

Os ativos subiram 7,4 por cento (eram de 487.066 milhões de euros em 2020), tendo a sociedade encarnada ultrapassado pela primeira vez a marca dos 500 milhões de euros, no «sexto exercício consecutivo em que o valor do ativo aumentou». Uma variação «explicada pelo investimento realizado na aquisição de direitos de atletas para reforço do plantel de futebol para a época 2020/2021».

A saúde financeira benfiquista só não se revela melhor porque o passivo atingiu o valor mais alto desde 2016, crescendo 16,5 por cento face a 2020 (325.9 milhões de euros).

FC PORTO: subida preocupante do passivo

Dos três grandes, a SAD do FC Porto é a única que ainda não apresentou detalhadamente as contas, nomeadamente sobre transferências dos jogadores, mas é a que tem mais dores de cabeça nesta altura. O passivo, que ultrapassa os 526 milhões de euros, sofreu uma subida de cerca de 74 milhões de euros face a 2020.

Os ativos subiram mais de 100 milhões de euros, nomeadamente pela valorização do plantel e no capítulo «valores a receber de clientes». Ainda assim, segundo explicou Fernando Gomes, o vice-presidente para a área financeira, os ativos do FC Porto (tal como de outras SAD) sofrem uma subavaliação contabilística, já que jogadores formados no clube, como Fábio Vieira, Vitinha ou Diogo Costa apresentam um valor contabilístico próximo de zero, quando na verdade têm um valor de mercado substancialmente mais elevado.

SPORTING: perda de mais de 30 milhões no capital próprio

Em época de conquista de título, a SAD leonina viu, como o FC Porto, agravadas as contas do seus capitais próprios, como uma queda de cerca de 31 milhões de euros.

Para esta situação de falência técnica, contribuiu a descida no valor dos ativos em cerca de 19 milhões de euros comparando com junho de 2020: caiu de 288,7 milhões de euros para os atuais 269,18 milhões. Já o passivo subiu cerca de 12 milhões de euros: de 298,6 milhões para 310,6 milhões de euros em junho de 2021.

Ainda assim, contas anuais só positivas para o FC Porto

Olhando só à conjuntura do exercício 2020/2021, ainda assim, foi a SAD do FC Porto que apresentou um lucro de 33.4 milhões de euros – o melhor resultado de sempre, sustentado em boa parte pela participação na Liga dos Campeões.

Por sua vez, Benfica e Sporting tiveram resultados líquidos negativos de 17 e de 33 milhões, respetivamente.