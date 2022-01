Ruben Amorim tinha prometido que voltaria a falar no castigo de Nuno Santos caso surgissem novas imagens e cumpriu a promessa esta noite, depois da derrota diante do Sp. Braga, depois de terem surgido imagens do avançado a mexer nos genitais. O treinador diz que falou com o jogador que lhe garantiu que o gesto não foi direcionado para os adeptos e, sendo assim, o treinador deu o caso como encerrado.

O treinador tinha saído em defesa do jogador e não se mostra arrependido por ter agido dessa forma. «Nada arrependido. Continuo a dizer que as minhas palavras ajudaram ao castigo. Houve outras imagens que se vê o Nuno Santos a mexer perto do calção e no final fez o gesto da camisola», começou por enunciar em conferência de imprensa.

Ruben Amorim explicou depois que falou com Nuno Santos e ficou elucidado. «Aquilo não era para o público, acredito no jogador. Vi as imagens, o Nuno tocou lá, mas ele diz que não foi para o público e acredito nos jogadores. Acho que podemos dar por encerrado o assunto dos genitais», atirou.

Quanto à derrota com o Sp. Braga, o treinador diz que não muda nada em relação à necessidade dos leões irem ao mercado. «Exatamente igual. Não há mais urgência, nem menos urgência. Não há pressa nenhuma. Perdemos dois jogos este ano, mais do que no ano passado, mas a ideia não pode mudar. Seria mau estar agora a dizer uma coisa diferente. Gosto de dizer que jogamos melhor este ano. Foi um jogo muito diferente do jogo com o Santa Clara, demos tudo o que tínhamos», comentou ainda.