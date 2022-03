Ruben Amorim diz que deixou de fazer contas pelo título e prefere analisar a classificação jornada a jornada, sem fazer prognósticos para o futuro. Para o treinador do Sporting está tudo em aberto, mesmo para o Benfica que esta ronda perdeu pontos em casa diante do Vizela.

«O nosso objetivo é vencer os jogos todos e tudo pode acontecer, portanto, obviamente que temos de olhar para cima, sabendo da importância do segundo lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, mas o objetivo é vencer todos os jogos. Temos essa capacidade, mas temos de jogar muito bem. Temos de preparar bem os jogos porque com o desenrolar do campeonato torna tudo mais difícil. Tempos de vencer os jogos todos, no fim fazemos contas», referiu o treinador em conferência de imprensa.

O Sporting vai duas deslocações ao Minho, Moreirense e V. Guimarães, antes da paragem da Liga para os compromissos da Seleção Nacional, mas Ruben Amorim não acredita que nada fique já decidido na classificação da Liga. «Já houve uma fase em que fazíamos mais contas, senti isso no jogo com o Marítimo, mas acho que não vale a pena. Vamos nos adaptando àquilo que o campeonato dita e o que eu sinto da equipa. O nosso pensamento é o primeiro jogo com o Moreirense. Queremos vencer, sabemos da distância para os dois rivais, um que está em cima outro em baixo, portanto, o nosso objetivo é vencer o Moreirense. Vamos ter semanas mais longas para recuperar os jogadores. Temos de ser competitivos e ganhar os jogos todos. Depois fazemos contas, não vale a pena estar a pensar, porque não sabemos no que vai acontecer mos jogos do FC Porto ou do Benfica», acrescentou.

O Benfica empatou com o Vizela e pode ficar a seis pontos do Sporting, mas Ruben Amorim não afasta o rival da luta pelo título. «Não, não arruma porque estaria a dizer que se o FC Porto ganhar hoje mantém a vantagem de seis pontos e estaria a dizer que estávamos fora do título. Tudo pode acontecer, ainda muitos pontos se vão perder. <estas últimas jornadas provam isso. O nosso objetivo é ganhar ao Moreirense, depois preparar a próxima semana. Temos é que ganhar a cada semana, no fim fazemos as contas», comentou.

Em resumo, para Ruben Amorim todos os cenários são ainda possíveis. «Acho que tudo ainda é possível. A meu ver o Benfica ainda pode ser campeão, o FC Porto pode ser campeão e o Sporting pode ser campeão. Tudo é possível, há que ganhar jogo a jogo», destacou ainda.