Ruben Amorim, treinador do Sporting, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Gil Vicente, no Estádio de Alvalade, em jogo da 12.ª jornada da Liga:

Esteve muito interventivo neste jogo. Estava chateado com as decisões de arbitragem ou com os jogadores?

- Não. Acho que não foi anda de especial, acho que já tive jogos bem mais chatos. Refilo com os meus jogadores. Refilei com o amarelo ao Matheus porque achei que não era amarelo. Não sou melhor do que ninguém, mas dentro do jogo sou tão mau como eles ou pior do que os piores em Portugal, mas tenho melhorado nesse sentido. Não tenho sido expulso. Em relação à arbitragem, são vocês que têm de fazer a avaliação. Não me apetece falar do árbitro, só da nossa equipa.

Sporting está refém do Gyökeres?

- Estamos reféns do Viktor, mas se olharmos para os jogos, ele tem uma influência não só nos golos, mas também a esticar o jogo, a empolgar os adeptos, isso é claro para todos. É muito claro que é o jogador mais influente do Sporting, tem um papel de destaque, mas a época é longa e todos vão ter esse papel. Não diria que estamos reféns, já ganhámos muitos jogos sem o Viktor no ano passado. É manter assim.

Teme que o avançado possa sair na janela do mercado de inverno?

- Por 100 milhões? com 100 milhões são capazes de me encontrar outro. É difícil encontrar outro como o Viktor, mas 100 milhões ainda são qualquer coisa. Não tenho receio nenhum e se sair pela cláusula aceito bem.

St Juste saiu lesionado. O que nos pode dizer sobre a lesão?

- O St. Juste teve uma lesão, teve azar. Foi a uma bola e torceu um pé, meteu mal o pé. Esperamos que não seja nada de grave e que possa recuperar.