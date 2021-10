Lucas Dias tem passado a carreira a olhar para a bancada e a procurar os pais. É a eles que dedica - e com quem celebra - todos os golos de leão ao peito, mesmo que o senhor Paulo e a dona Elizabeta estejam a sete mil quilómetros de distância, na pequena cidade de Mississauga, Ontario (Canadá).



Nesta sexta-feira, a família Dias tem motivos para celebrar e esquecer por um dia a insuportável ausência. Lucas, 18 anos, foi aposta de Ruben Amorim para a equipa inicial no jogo-treino contra o Torreense. Está dado o primeiro passo para cumprir o desígnio establecido em 2014, quando foi obrigado a dar o beijo mais difícil à mãe. O da despedida.



«Já tenho saudades e estou a tentar não chorar», dizia Elizabeta Dias no documentário realizado por Kolbjorn Haugen em 2015. A curta-metragem propunha-se a relatar os primeiros anos da vida de Lucas e a acompanhá-lo nos primeiros tempos da mudança para Lisboa.



Lucas nasceu no Canadá e inscreveu-se na Academia do Sporting, em Toronto, com oito anos. Destacou-se tanto que, três anos mais tarde, foi convidado por Aurélio Pereira e Paulo Leitão, responsáveis pela formação leonina em 2014, a atravessar o Atlântico.



A família aceitou. «Desde os quatro anos que ele tem esta paixão por futebol. É uma alegria vê-lo a lutar pelos sonhos que tem. O mais duro é nao estar com ele e saber que ele marca um golo, procura os pais na bancada e nós não estamos lá», desabafava Paulo Dias, no mesmo documentário.



Lucas agarrou-se aos sonhos, ao exemplo do ídolo Cristiano Ronaldo , e em 2021 aí está ele. A dar sentido a todos os sacrifícios familiares. Um médio-ofensivo e/ou extremo para seguir atentamente.



«A primeira semana em Portugal foi um desastre»



Lucas está a sair da adolescência, mas sempre falou como um homem. Decidido, aceitou a radical mudança de vida para perseguir o sonho que todas as noites o embalava antes de adormecer.



Cristiano, 20 anos mais velho, é o exemplo maior no futebol. «O meu ídolo é o Cristiano, sim. Quando ele estava no Manchester United eu era do United, quando ele se mudou para o Real Madrid eu passei a ser do Real. Vê-lo dá-me a motivação que preciso para tentar ser como ele. Vou tentar.»

Lucas (à direita) no dia em que conheceu Cristiano Ronaldo

Na mudança para Portugal, Lucas Dias ficou instalado em Alcochete e passou a frequentar a St. Peter's School, um colégio localizado em Palmela e de influência anglo-saxónica. O ideal para Lucas aproximar a língua portuguesa do idioma de Shakespeare, que sempre falou.



«A primeira semana foi um desastre», confessava no documentário de 2015. «Tento falar com os meus pais o máximo possível. Foi mesmo triste ter de abandonar a minha família tão novo, mas este é o meu sonho. Às vezes colocava as coisas em causa, mas decidi ficar.»



Lucas fez todo o percurso na formação leonina: infantis, iniciados, juvenis, juniores e, na época 2020/21, estreou-se nas equipas de sub23 (22 jogos/2 golos) e B (uma presença). Na presente campanha já fez quatro jogos pela equipa B e marcou um golo ao Caldas na Liga 3.

«O Lucas é um talento. Não só como futebolista, também como ser humano», garantia Paulo Leitão, atualmente a trabalhar na China.



Portugal ou Canadá? Uma questão por responder



Pelo meio de tanto Sporting, Lucas Dias estreou-se pela seleção de Portugal de sub16 a 29 de novembro de 2018. Mas esta é uma questão ainda em aberto. Lucas foi desafiado pela federação do Canadá e ainda este ano vestiu as cores do país onde nasceu na fase de qualificação olímpica, pela equipa de sub23.



O que diz Lucas Dias em relação a isto? Portugal ou Canadá?



«É uma honra representar Portugal e Canadá. Para já, ainda posso decidir o que fazer. É difícil escolher. Nasci no Canadá, mas desenvolvi todo o meu futebol em Portugal e tenho lá todos os meus amigos. Vou passo a passo, ver o que o futuro proporciona. Enquanto puder representar os dois países, prometo que vou fazê-lo com orgulho.»

Em conversa com a TSN, do Canadá e já em março de 2021, Lucas só tem uma certeza: mudar-se para o Sporting foi a melhor coisa que podia ter decidido. «Já falo português, os amigos apoiam-me e tudo está a correr bem. Tenho vários colegas já na primeira equipa e sinto que posso lá estar também.»

Lucas Dias alogia o «clube maravilhoso» que representa e a junção entre a formação desportiva e escolar. Na altura, Lucas não via os pais e os dois irmãos há nove meses. Por culpa da pandemia.

«Muita gente pergunta aos meus pais: 'como é que deixou o seu filho sair de casa aos 11 anos?' Deixaram-me para eu ir atrás do meu maior sonho e eu só lhes posso agradecer.»



Se vir Lucas Dias a marcar um golo e a procurar alguém que não está na bancada, já sabe. São os senhores Paulo e Elizabeta, orgulhosos e apaixonados pelo filho, a sete mil quilómetros de distância.

VÍDEO: o mini-documentário sobre Lucas Dias