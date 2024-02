A Assembleia Geral da SAD do Sporting aprovou por maioria os pontos da ordem de trabalhos, autorizando a administração a avançar com um empréstimo obrigacionista até 50 milhões de euros e antecipar o prazo de conversão dos Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) recomprados ao Novo Banco.

Essa operação financeira fará com que o clube passe a deter 88 por cento do capital social da SAD leonina, podendo verificar-se a entrada de um acionista minoritário.

O Sporting deve converter até ao próximo dia 15 deste mês todos os VMOC recomprados ao Novo Banco, o que fará o capital social aumentar para 202 milhões de euros, dos atuais 150 milhões.

A reunião decorreu no Auditório Artur Agostinho, em Alvalade e contou com a presença de 13 acionistas, o que corresponde a 83,9% da estrutura acionista - ou seja, a percentagem detida pelo clube na SAD.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a SAD do Sporting está assim autorizada a emitir dívida «até ao montante máximo global de € 50.000.000 (cinquenta milhões de euros), com uma maturidade não superior a 4 anos e com o valor nominal unitário de € 5 (cinco euros), a realizar através de (i) uma oferta pública de subscrição e/ou (ii) uma oferta pública de troca tendo como objecto as obrigações representativas do empréstimo obrigacionista “Sporting SAD 2021-2024”, emissões essas a terem lugar até ao dia 31 de Dezembro de 2024».

Esta proposta do Conselho de Administração, relativa ao terceiro e último ponto da ordem do dia, «foi aprovada, por maioria, tendo obtido 1 263 291 votos a favor, 5 votos contra e 22 abstenções».

Já os dois pontos anteriores, relacionados com o prazo de conversão dos VMOC, foram ambos aprovados «por maioria, tendo obtido 1 263 291 votos a favor, 1 voto contra e 26 abstenções».