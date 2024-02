A SAD do FC Porto informou a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que vai apresentar resultados «francamente positivos» quanto ao primeiro semestre da presente temporada. A SAD azul e branca comunicou ainda que não é «possível antecipar o montante em concreto, por estar ainda em processo de análise, consolidação e validação por parte dos auditores da Sociedade».

Quanto aos capitais próprios, que Pinto da Costa tinha dito na apresentação da recandidatura à liderança do clube que seriam «positivos», a SAD informou que vão «melhorar substancialmente», mas, ao contrário do que disse o presidente, «estes poderão ficar próximos de um montante positivo».

Importa referir que os capitais próprios do FC Porto no relatório e contas da época passada eram negativos em 122,028 milhões de euros.

Na nota enviada esta terça-feira à CMVM, os portistas adiantam que preveem divulgar os resultados do primeiro semestre a 15 de fevereiro.

O comunicado da SAD do FC Porto à CMVM:

«A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 29º Q do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que, apesar das contas referentes ao 1.º semestre do exercício 2023/2024 estarem ainda em processo de revisão e auditoria, reitera a informação divulgada no dia 4 de dezembro de 2023:

A Sociedade prevê obter resultados consolidados do 1.º semestre de 2023/2024 francamente positivos, não sendo ainda possível antecipar o montante em concreto, por estar ainda em processo de análise, consolidação e validação por parte dos auditores da Sociedade.

Na sequência destes resultados, aliados a outras operações, a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD prevê melhorar substancialmente os capitais próprios a 31 de dezembro de 2023, antecipando que estes poderão ficar próximos de um montante positivo.

Mais informa que a Sociedade prevê divulgar ao mercado estes resultados cerca do dia 15 de fevereiro.»