Bruno Fernandes não esquece os antigos companheiros do Sporting, em particular os mais jovens, recorrendo muitas vezes às redes sociais com mensagens de estímulo e, na passada terça-feira, não deixou passar em branco os dois golos de Jovane Cabral que permitiram à equipa de Ruben Amorim bater o FC Porto por 2-1 e qualificar-se para a final da Taça da Liga.

Desta vez, o internacional português do Manchester United recorreu às stories do Instagram para publicar um vídeo com os dois golos do jovem avançado, com a legenda «mereces Jovane Cabral».

Já em novembro do ano passado, Bruno Fernandes já tinha felicitado Jovane, depois do jovem avançado ter imitado os festejos do antigo companheiro após um golo ao Vitória de Guimarães.