Será que o maior rendimento de Paulinho neste arranque de temporada está relacionado com a chegada de Viktor Gyökeres? Amorim admite que a contratação do sueco pode ter libertado mais o internacional português, mas sublinhou que ainda é cedo para retirar qualquer conclusão.



«Teríamos de fazer um estudo mais aprofundado e mesmo assim, seria difícil ter a certeza que essa foi a principal razão. A base da equipa não mudou. Apareceu um avançado que tem características diferentes. Estou inclinado a dizer que sim, que a chegada do Viktor ajudou o Paulinho a libertar-se mais. Mas tínhamos de fazer um estudo mais minucioso para perceber. E às vezes não se passa nada, simplesmente a bola entra na primeira jogada e entra novamente na segunda e isso cria uma dinâmica diferente. Toda a gente melhorou com o Gyokeres porque é um jogador com umas características que não tínhamos. A equipa ficou mais perigosa no ataque à profundidade e isso permite que todos tenham mais espaço entre linhas, por exemplo», disse o técnico dos leões, na conferência de imprensa prévia ao jogo contra o Farense.



Coincidência ou não, Paulinho leva cinco golos em sete jogos desde o arranque da época e foi eleito o melhor avançado e melhor jogador da Liga em agosto.



O Farense-Sporting joga-se às 20h30 deste sábado, no São Luís, em Faro.