Seba Coates, capitão do Sporting, em declarações à Sport TV, depois do triunfo sobre o V. Guimarães (2-0), o Estádio Dom Afonso Henriques, no jogo que fechou a 29.ª jornada da Liga:

Opinião sobre o jogo?

- Talvez na primeira parte não tenhamos tido oportunidades tão claras para fazer golo, mas acho que controlámos bem, tivemos bola. Lembro-me de um lance do Pote que foi cortado pela defesa deles. Na segunda parte marcamos cedo e tornou o jogo mais fácil.

Como é que é disputar esta reta final do campeonato sem grandes objetivos para alcançar?

- Estamos num grande clube, sabemos que esta temporada não correu da melhor forma, mas não precisamos de motivação para jogar. Sabemos em que clube é que estamos e que o temos de defender. Temos de fazer estes jogos com a mentalidade de ganhar todos os jogos.

Ainda acreditam que pode ultrapassar o Sp. Braga que tem mais sete pontos?

- Nós acreditamos sempre, independentemente dos pontos que eles têm de vantagem, acreditamos sempre e trabalhamos para ganhar cada jogo. Também temos jogos contra grandes rivais, que são difíceis, por isso é que digo que não foi uma boa época para nós em termos de resultados. Em alguns jogos acho que merecíamos mais do que conseguimos.