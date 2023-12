Sebastian Coates foi alvo de uma homenagem na segunda-feira à noite no Estádio de Alvalade depois de se ter tornado no estrangeiro com mais jogos no clube de Alvalade. Uma enorme faixa estendida na bancada central exibiu o número de jogos do central de leão ao peito, antes da vitória sobre o Gil Vicente que devolveu a equipa para o primeiro lugar da classificação.

Um jogo que o Sporting esteve a perder, mas que acabou por vencer por 3-1. «O importante era ganhar. Acho que entrámos bem no jogo, sofremos um golo de bola parada, mas acho que depois reagimos bem, conseguimos o empate e, na segunda parte, fomos muito superiores», destacou o central em declarações à Sporting TV.

O Gil Vicente marcou primeiro, mas os leões chegaram ao empate ainda antes do intervalo. «Sim, conseguimos empatar e isso deu-nos mais tranquilidade para a segunda parte em que fomos protagonistas. Ao fim de meia-hora é natural que tenhamos baixado um pouco mais as linhas. Não queríamos baixar tanto, mas eles também jogam bem, mas o objetivo era ganharmos e cumprimos», comentou.

Ruben Amorim fez, depois, três alterações no arranque da segunda parte e os leões partiram para a vitória com dois golos de Gyökeres. «Mostrámos um pouco daquilo que somos, qualquer um que entra tem de dar o máximo, é isso que estamos a demonstrar com toda a equipa. Quem entra quer mostrar que também tem possibilidades de jogar», referiu.

Uma vitória importante que permitiu ao Sporting recuperar a liderança da Liga que tinha sido perdida no dérbi com o Benfica. «Sabíamos que um dos rivais, neste caso o Benfica, tinha empatado, e que, ganhando, ficaríamos isolados no primeiro lugar. Também estávamos a jogar em casa e ganhar em casa é sempre importante», destacou ainda.

Quanto à homenagem, no início do jogo, Coates ficou sensibilizado. «Tenho de agradecer, não só aos adeptos, mas também a toda a equipa. Tenho de agradecer a todos os jogadores e treinadores com quem joguei neste percurso. Uma homenagem é sempre bonita, mas depois temos de começar a jogar e esquecer um pouco a homenagem, mas obrigado a todos», comentou.

Coates já soma 344 jogos com a camisola do Sporting, mas prefere valorizar os feitos coletivos. «Vamos ver até onde posso ir, obviamente que enquanto tiver capacidade para ajudar a equipa. O primeiro objetivo é sempre esse, ajudar a equipa, as marcas pessoais são sempre bonitas, há que falar sobre isso, mas o principal é a equipa. Queremos alcançar os objetivos como grupo, depois veremos quantos jogos tenho», referiu.

Depois do Gil Vicente, segue-se o Vitória na próxima semana, com um jogo difícil em Guimarães para os leões. «Queremos os três pontos e continuar no primeiro lugar. Mas agora há que descansar, preparar os jogadores, para estarmos prontos para Guimarães», referiu ainda o capitão.