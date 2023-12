Os jogadores do Sporting vão defrontar o Gil Vicente, esta segunda-feira, no fecho da 12.ª jornada da Liga, com uma camisola especial, ou melhor, com um pormenor especial. Os leões vão subir ao relvado com uma camisola assinada pelo capitão Sebastian Coates.

Uma camisola especial a assinalar o facto do central uruguaio, com 344 jogos de leão ao peito, ter passado a ser o jogador estrangeiro com mais jogos pela equipa de Alvalade, passando outro central, neste caso, Anderson Polga.