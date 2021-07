Daniel Bragança, uma das revelações do Sporting na época passada, quer evoluir esta temporada, no segundo ano na equipa principal, depois da experiência «brutal» da conquista do título na última temporada. O jovem médio foi o último convidado do podcast ADN Leão e falou do seu percurso e das expetativas para o futuro.

O jovem médio de 22 anos chegou à equipa principal depois de empréstimos consecutivos ao Farense e Estoril. «Quando fui para o Farense fiquei muito longe das pessoas daqui e fiquei um pouco triste, aborrecido. Quando me falaram na hipótese do Farense, lembro-me de não querer, mas o treinador, o Rui Duarte, ligou-me. Foi fixe estar naquele espaço porque evoluí bastante. Só fiz três jogos com o mister, depois foi despedido. Depois veio o mister Álvaro Magalhães e tive de dar ao chinelo. Foi importante para crescer», destacou.

A segunda experiência, no Estoril, correu melhor. «Gostei muito da experiência no Estoril - tirando a parte que tinha de fazer todos os dias 45 minutos para lá», prosseguiu.

Na última época, Daniel Bragança foi integrado na equipa principal e acabou como campeão. «Brutal, incrível. Foi top. Andava lá maluco», destaca. Um título que eleva a fasquia para a nova época. «A partir de agora tem de ser assim! Agora tem de ser jogo a jogo. Tem de ser com calma», acrescentou.

Um médio que começou como um 6 e evoluiu para um 8. «Considero-me um médio. Na formação jogava a 6. É algo que depende da tática e das características do jogador, mas por exemplo creio que um oito é um box-to-box, enquanto um dez é mais um jogador entre linhas. Na tática do Sporting, por exemplo, temos dois médios que são dois box-to-box. Cada tática pede tarefas diferentes, se tiveres um 4-3-3, por exemplo, aí já tens o 6, o 8 e o 10. Na minha formação jogava a seis, depois para a frente comecei a jogar a 8 e a 10. O 10 é um jogador que está mais próximo da área», explicou.

Quanto a expetativas individuais, Daniel Bragança diz que é mais um jogador de equipa e não liga muito aos comentários nas redes sociais. «Melhor em campo? O Pote leva os prémios todos para casa... Não vou para campo obcecado em ser o melhor jogador. Quero é fazer as coisas bem e ganhar. Sei que preciso de evoluir, não preciso que uma pessoa esteja por trás do computador a dizer coisas más. Valorizo quem me diz na cara, como o mister ou o meu pai. Hoje alimenta-se muito o ódio nas redes sociais», referiu.

O jogador falou ainda nas férias e de um destino que atraiu a maior parte dos leões. «Este ano foi o plantel todo do Sporting para as Maldivas. Eu, o Porro, o Max e agora o Pote. Sem ser em clube, foi a primeira viagem que fiz fora. Foi muito fixe, mas um gajo chega a Portugal… Isto é diferente», comentou ainda.