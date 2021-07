A equipa de sub-23 do Sporting regressou esta terça-feira ao treinos, iniciando a preparação para a temporada 2021/22. Uma das grandes novidades foi a estreia de João Pereira como treinador, depois de ter encerrado a sua carreira como jogador profissional.



João Pereira, atualmente com 37 anos, faz parte da equipa técnica liderada por Filipe Pedro, desempenhando as funções de treinador-adjunto.



«A verdade é que alguns colegas de equipa, sobretudo os mais novos, como o Max e o [Daniel] Bragança, já me chamavam 'mister' de vez em quando, por isso já me fui habituando um pouco», disse João Pereira no final da época passada, quando foi anunciada a nova etapa no seu percurso.



Hoje foi dia de 𝗿𝗲𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 dos #Sub23SCP aos treinos ⚽ pic.twitter.com/CXz2vfxpuu — Sporting Clube de Portugal 🏆 (@Sporting_CP) July 13, 2021