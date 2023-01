Ruben Amorim procurou explicar esta terça-feira, em conferência de imprensa, a forte aposta que o Sporting está a fazer em Diomandé, jovem central do Mafra que pode tornar-se no defesa mais caro da história do clube. Somando aos 7,5 milhões da transferência, 5 milhões em objetivos, a contratação do defesa pode ultrapassar os 12 milhões que os leões investiram em St, Juste no verão passado.

«Estamos a fazer o nosso projeto e falando do Diomandé, é um jogador com muito talento e que a maioria das pessoas não sabe a quantidade de clubes que tinha atrás dele. Às vezes conseguimos porque arriscamos e dizemos aos miúdos que vêm para a equipa principal. Esse é o nosso projeto, é assim que vamos crescer, senão estamos sempre a vender os Porros e nunca construímos uma base forte», começou por referir no decorrer da antevisão do jogo com o Sp. Braga.

Uma aposta para o futuro que, para Amorim, justifica o investimento feito. «Se não apanharmos miúdos nesta fase, e são miúdos que já valem dinheiro, não conseguimos. Depois acho piada às contas que se fazem. Quando foi o Paulinho até o dinheiro da gasolina para o ir buscar meteram nas contas. Depois vendemos o Porro e não metem o dinheiro do financiamento, nem os quinze por cento do Edwards», atirou.

Diomandé pode ficar bem mais caro se cumprir 90 jogos pelo Sporting. «Depende como querem fazer as contas, a verdade é que os objetivos dos jogadores são 30 jogos, 60 ou 90 jogos. Um jogador que chega com 19 anos e faz 90 jogos pelo Sporting qual é o dinheiro que ele vai valer? Acho que às vezes as contas no Sporting são feitas para parecer muito dinheiro. Par nós, o jogador mais caro da história é um dia normal em outros clubes», prosseguiu.

O treinador desvaloriza os valores e faz uma comparação com as contratações de outros clubes em Portugal. «Quando nos pedem para lutar pelos objetivos, temos a mesma responsabilidade, depois quando gastamos um dinheirinho um bocadinho mais alto e assumimos isso, dizem que estamos a gastar muito. É difícil perceber às vezes as contas dos clubes, depende de como querem vender a situação. Começamos agora a vender bem, vendemos é mais titulares», acrescentou.

Por outro lado, o treinador lembra que é preciso aliciar e convencer os jogadores a aderirem ao projeto e, para isso, também é preciso dinheiro. «Temos de chegar a algum lado, apostamos nos que queremos, um miúdo de 19 anos que tem uma margem de progressão muito grande, tem objetivo de jogos. Temos de pagar, senão eles não vêm para cá. É a forma de vender o peixe de cada um, mas fico estupefacto com as contas que são vistas de uma maneira e noutros casos não. Reagimos ao mercado, vamos a miúdos jovens, pagamos às vezes mais por isso, mas a verdade é que vendemos dois laterais por quase 50 milhões cada um», referiu ainda.