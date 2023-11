Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a vitória por 3-2 frente ao Estrela da Amadora, em jogo da 10.ª jornada da Liga:



«Era um jogo difícil e o Estrela planeou muito bem o jogo. Alterou a forma de construir e criou-nos dificuldades para acertarmos a pressão. Jogou num bloco baixo com o Mansur e o Reis a fazerem os corredores e a bloquearem as permutas do Esgaio e do Edwards. Estávamos a sofrer muito com as bolas nas costas, já sabíamos disso, mas a linha não estava muito certo. Ainda assim, fomos a equipa que teve mais perto do golo. Começámos a segunda parte, sofremos um penálti e um golo. Os adeptos estavam a bater palmas assim que sofremos o segundo golo. E mesmo quem saiu, correu quando foi o terceiro golo. Foi um dia bom. Foi um jogo difícil, mas era importante vencer.»



[Explicação para a perda de controlo na segunda parte]: «Com o Vizela em casa perdemos o controlo. Hoje nem tivemos tempo para isso. Foi bola no corredor e penálti. Quando estávamos a assentar o golo, sofremos outro. Foi um espaço tão curto que não senti que a equipa tivesse perdido o controlo. A partir do 2-2, senti que podíamos dar a volta ao jogo. A equipa nunca esteve confortável com as bolas nas costas, só quando entrou gente mais rápida, mas não senti descontrolo para sofrermos dois golos, mas acontece.»



[Prefere ganhar 1-0 ou 3-2]: «Desde que seja a vitória... não sofrer é sempre importante. Criámos sempre muitas oportunidades, mas estamos a sofrer demasiados golos. Preferia ter ganho o 1-0. Houve uma reviravolta e há um sofrimento muito grande para a toda a gente.



As vitórias são sempre importantes. Temos de somar pontos. O facto de a equipa estar invicta cria uma aura diferente. O FC Porto perdeu e vamos à Luz a seguir e era importante ter três pontos de avanço.»



[Sobre a exibição do Edwards]: «Ele tem muito talento, mas o que aconteceu foi futebol. Quanto a mim, ficou aquém na primeira parte. Fez uma excelente segunda parte e uma primeira fraquinha. Se é o que lhe vou dizer? Sem dúvida. Ele vai ver as imagens e vamos seguir em frente.»