António Adán esteve em particular destaque na passada quinta-feira, no empate do Sporting, em casa, diante do poderoso Arsenal (2-2), no primeiro jogo dos oitavos de final da Liga Europa.

O guarda-redes espanhol assinou algumas intervenções determinantes no decorrer do jogo e recebeu elogios da imprensa em geral, dos adeptos e também dos familiares mais próximos, como foi o caso da mulher, Ana Mamore, que publicou uma mensagem no Instagram a assinalar o momento.

«Felicidades papi, estiveste incrível», escreveu a companheira de Adán na conta pessoal do Instagram, numa publicação em que o casal aparece, em pleno relvado de Alvalade, com o filho, também António, já nascido em Portugal.