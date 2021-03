Dário Essugo, que aos 16 anos e seis dias se estreou com a camisola principal do Sporting, tornando-se o mais jovem jogador a vestir a camisola leonina, em declarações no final da partida em declarações à Sporting TV:

«É uma sensação indescritível e é algo que sempre ambicionei. Sonhei com isto. Poder ter alcançado isto e ser o jogador mais jovem da História a estrear-se pelo Sporting CP é um motivo de orgulho. Só tenho a agradecer a toda a gente que tornou isto possível: muito obrigado.

Jogar pela equipa principal é diferente do que estou habituado, isto é outro nível, mas os meus colegas apoiaram-me dentro e fora de campo e isso fez-me ficar ainda mais tranquilo. Isto é só o começo. Agora é continuar a trabalhar para continuar a alcançar mais objetivos individuais e coletivos com este clube. Só tenho de agradecer ao Sporting por me ter proporcionado isto.