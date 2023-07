Depois dos primeiros treinos e dos primeiros minutos com a camisola do Sporting, esta sexta-feira, frente ao Estrela da Amadora, Viktor Gyökeres recorreu às redes sociais para dizer que está ansioso por jogar diante dos adeptos.

«É uma sensação fantástica estar finalmente aqui e mal posso esperar por jogar diante dos adeptos. Obrigado à minha família e à minha agência por terem tornado isto possível», escreveu o avançado sueco no Twitter.

Amazing feeling to finally be here and can’t wait to play infront of the fans💚 thanks to my family and my agency for making this possible 🙌 https://t.co/fn4Z6SEmiX