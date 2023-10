Depois a vitória por 2-0 contra o Boavista, no Bessa, Amorim foi convidado a abordar a possibilidade de ficar privado de três jogadores em janeiro: Geny e Diomande vão, ao que tudo indica, disputar a CAN enquanto Morita tem prevista a participação na Taça da Ásia.



O treinador do Sporting indicou que a resposta para eventuais problemas no plantel está na formação.



«Vamos ter de gerir diariamente. Estamos em todas as competições. Não vale a pena poupar os jogadores que não estão em desgaste. Às vezes basta uma lesão para estragar o planeamento. Temos um plantel que dá segurança nesse aspeto», começou por dizer, na sala de imprensa do recinto axadrezado.



«Temos jogadores na formação que podem vir a ter um bocadinho mais de espaço na posição do Geny, mas não digo quem. Já está tudo planeado. Melhorámos muito em todos os aspetos, estamos mais estáveis, mas somos um clube formador. Quando há aberturas, temos de envolvê-los. Se vão conseguir? Não sei. Já estou a pensar no jogo de quinta-feira. Até janeiro muita coisa vai acontecer», acrescentou.



Lembre-se que Moçambique qualificou-se para a CAN enquanto a Costa do Marfim é a anfitriã do torneio que vai decorrer em janeiro do próximo ano. Por sua vez, a Taça da Ásia vai jogar-se no Qatar entre janeiro e fevereiro de 2024.