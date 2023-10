Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do Bessa, após a vitória por 2-0 frente ao Boavista, no fecho da 9.ª jornada da Liga:



«Começo pelo golo do Pote. Foi um golo de execução difícil, mas teve outras ocasiões mais fáceis e não marcou. Portanto, equilibrou. O relvado estava difícil para as duas equipas. O Petit joga com o Agra como lateral-direito, com o Reisinho e com o Bruno Lourenço e gosta de jogar. Choveu muito, o que não ajudou e tornou o jogo mais complicado e trapalhão.



Adaptámos a isso e criámos oportunidades. O Boavista teve apenas uma oportunidade na primeira parte e na segunda teve o lance do golo que foi anulado por fora de jogo. Tínhamos o controlo do jogo. Os jogadores sentiram a responsabilidade do momento, mas estavam livres ao mesmo tempo. Era um jogo importante, mas não era decisivo e eles encararam as coisas dessa forma. Sabíamos que tínhamos de ganhar para continuarmos em primeiro lugar.



A equipa podia podia ter gerido bem os momentos do jogo, inclusive na primeira parte podíamos ter tido períodos de posse de bola mais longos, estávamos a atacar muito rápido sempre que encontrávamos espaços. Mas no global, fizemos um bom jogo. Acredito que a equipa pode fazer melhor, mas depois do jogo de quinta-feira, num campo difícil, jogámos com um Boavista que só tinha uma derrota. Foi uma excelente exibição da nossa equipa.»



[Era a resposta que queria?]: «Sem dúvida. Compararmos este momento com o ano passado em que perdemos e ficámos a cinco do Boavista. Quero relembrar que na quinta-feira não ganhámos, mas jogámos com menos um desde os oito minutos contra o campeão polaco. As pessoas podem achar que não é uma equipa sem expressão, mas tem bons jogadores e dificultou-nos a vida. Fomos melhores na primeira parte e tivemos as melhores oportunidades. Não tínhamos de dar resposta a ninguém. Temos uma série longa de vitórias desde o ano passado e temos de continuar a trabalhar. Sabíamos que o adversário tinha perdido pontos e que o FC Porto tinha vencido, tínhamos de ganhar para continuar em primeiro. Esse é o ponto mais positivo: a naturalidade com que enfrentámos o momento e fomos competentes. É importante preparar o jogo decisivo da Taça da Liga depois de uma vitória como é óbvio.»