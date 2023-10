Além de Adan, de regresso à baliza, a titularidade de Geny Catamo foi a outra novidade na equipa titular do Sporting para o jogo com o Boavista no Bessa. No final do encontro, Ruben Amorim explicou por que razão decidiu lançar de início o internacional moçambicano.



«O Geny foi fazer o que o Nuno Santos habitualmente faz. Quando se vê a equipa do Sporting, já se olha para o Nuno Santos como um lateral. Se tirarem a fotografia à equipa, ele faz a mesma. Olhamos para o Geny e vemos um extremo e por isso, estamos mais atentos a esse momento. O Bruno [Onyemaechi] não jogou, mas estávamos a contar e ele é muito forte a aparecer desde trás. Precisávamos de alguém forte no um contra um. O Matheus Reis é um bocadinho mais defesivo que o Nuno [Santos], mas tem muita criatividade com bola. Invertemos o lado. Mudámos as características para não saberem como é que o Sporting vai atacar. Basicamente foi esta a ideia», esclareceu, na conferência de imprensa.



Mais do que a vitória contra o Boavista, o técnico salientou a mensagem que esse mesmo triunfou passa. «É importante pelos pontos, pela liderança e principalmente pela mensagem que dá. Crescemos com estes momentos, mas ainda não é nada de especial. Estamos na 9.ª jornada. É uma vitória importante como será a da Taça da Liga e com o Estrela», realçou.



Lembre-se que Geny Catamo acabou por ser o autor do primeiro golo do triunfo por 2-0 dos leões.