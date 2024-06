Jorge Jesus foi ao Estádio de Alvalade despedir-se do amigo e antigo colega Manuel Fernandes, lenda do Sporting que morreu na passada quinta-feira. O treinador do Al Hilal recordou os tempos em que dividiu o quarto com o antigo avançado e definiu o antigo companheiro como um «craque» com um «coração enorme».

«Estou a falar num momento que não é muito bom, mas fui colega do Manuel, fui colega de quarto. É uma pessoa que tinha um coração enorme, um colega enorme. Independentemente de ter sido um grande jogador, como toda a gente sabe, mas, para mim, aquilo que mais caracterizo nele é que era um grande colega, um grande profissional, um grande capitão», começou por destacar o experiente treinador.

Jorge Jesus chegou a integrar o mesmo plantel de Manuel Fernandes no Sporting, mas, agora, à distância, olhou para o antigo avançado com os olhos de treinador. «Marcou a história do Sporting porque mereceu e fez por isso. O Manuel era um jogador inteligente, era um jogador tecnicamente evoluído, mas para mim a grande qualidade dele era a antecipação àquilo que ia acontecer, era um jogador superinteligente. Ele diz que não fez tantos golos porque jogava um pouco fora da área. Ouvi-o a dizer isso, mas penso que ele seria um segundo avançado e um jogador de referência, um jogador craque», destacou.

Um craque que fica para a eternidade. «Era craque na era dele e será sempre craque para as qualidades que um jogador possa ter como ele», acrescentou ainda o treinador do Al Hilal que fez questão de dar um grande abraço a Tiago Fernandes, filho do Manuel.