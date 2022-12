Jovane Cabral voltou a jogar pela equipa principal do Sporting na goleada ao Farense por 6-0, em jogo da Taça da Liga. Foi o jogo número 100 do jovem avançado que teve a oportunidade de marcar uma grande penalidade, mas ofereceu a oportunidade a Mateus Fernandes.

«Estou muito orgulhoso. Tenho trabalhado muito para conseguir novos objetivos e estou muito feliz por estar aqui no Sporting. Estou aqui para ajudar o clube, agora voltei e quero dar mais conquistas ao Sporting», destacou o avançado em declarações à Sporting TV.

Na parte final do jogo, Jovane Cabral teve a oportunidade de vincar o jogo 100 com um golo, na marcação de uma grande penalidade, mas passou a bola a Mateus Fernandes. «Sim, esse momento é que o que todos os jovens da formação sonham, espero que ele consiga fazer mais golos e consiga alcançar mais objetivos no clube. Estou muito feliz por ele», destacou ainda.