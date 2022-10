Ruben Amorim confirmou que Mateus Fernandes renovou contrato com o Sporting até 2026. O jovem médio de 18 anos ainda não foi utilizado esta época na equipa principal, mas Ruben Amorim diz que conta com ele, se não for já esta época, será com certeza na próxima.

«Mateus Fernandes teve um crescimento muito grande, tem condição para entrar na equipa. Neste momento, é um bocadinho mais complicado, mas o futuro dele passa pela equipa principal. Se não for este ano, será no próximo, mesmo com o regresso do Daniel Bragança, pode ser opção. Ficámos felizes por renovar com ele porque o futuro passa por aí», comentou o treinador no decorrer da conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sporting.

Depois do jogo com o Santa Clara e do segundo jogo com o Marselha, os leões vão jogar para a Taça de Portugal (Varzim) e, já no final do mês, para a Taça da Liga (Farense), jogos em que Mateus Fernandes poderá vir a ser opção, mas Ruben Amorim não vai facilitar a vida ao jovem médio.

«Não dou nada a ninguém. Temos uma grande responsabilidade. Temos de ganhar os jogos todos. Têm todos de trabalhar», destacou ainda.