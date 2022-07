Dos elogios de Amorim aos aplausos em Alvalade. Hidemasa Morita recordou os últimos meses da carreira, a mudança dos Açores para Lisboa e falou sobre as primeiras semanas como jogador do Sporting.

«Estou muito feliz por estar aqui e um pouco nervoso nos primeiros dias (risos). É uma nova etapa, por isso ainda estou a ambientar-me», começou por dizer, em entrevista ao jornal do clube.

«São todos muito bons jogadores e estão a conhecer-me aos poucos como jogador e a entender também a minha forma de ser. Tudo isso requer tempo, mas a primeira impressão da equipa foi 'uau! Fantástica!'. São pessoas simpáticas e estão a acolher-me muito bem. Não falo muito, já no Japão era igual. Ainda assim, além de ouvir, quero falar e comunicar mais, não só em inglês como em português», acrescentou.

O internacional nipónico lembrou ainda a ovação que recebeu em Alvalade quando ainda era futebolista dos açorianos e elogios que recebeu do técnico dos verde e brancos. O médio confessou que ficou surpreendido pela atitude dos adeptos leoninos.

«Primeiro, fiquei muito feliz por ouvir essas palavras [de Amorim], claro, e os aplausos foram também uma grande surpresa, sem dúvida. Foi incrível, tinha o coração aos saltos, foi muito entusiasmante, mas não podia exteriorizar isso através da minha cara (risos). Era jogador do Santa Clara, mas só tenho de agradecer aos sportinguistas. Agora, estou desejoso de jogar diante destes adeptos incríveis», recordou.

Morita pode estrear-se na Liga dos Campeões pelo Sporting e participar no Mundial do Qatar pelo Japão. Por isso, o jogador de 27 anos considera 2022 «o ano mais importante» da carreira.

«Estou muito entusiasmado, este é o ano mais importante da minha carreira. Queremos fazer o nosso melhor e seria bom passar à próxima fase, mas estamos num grupo muito difícil [com Espanha, Alemanha e Costa Rica]. Estou ansioso pelo Mundial, gostava muito de representar o Japão. Assim como jogar a Champions, também tenho esse sonho com a selecção. E, obviamente, agora ao estar a jogar ao mais alto nível no Sporting pode ajudar-me a ser convocado», admitiu.