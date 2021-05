Nuno Santos, jogador do Sporting, em declarações à Sport TV1, durante as celebrações da conquista do título de campeão nacional 2020/21:



«É um momento especial para o Sporting. Foram 19 anos, estamos muito contentes. Como jogadores profissionais, temos de ter sempre presente o objetivo de ser campeões. Com o passar do tempo, fomos acreditando.



Segredo? Sabe mesmo qual é o segredo? O grupo. Somos um grupo de jogadores jovens e de jogadores com muita experiência, mas tivemos união e conseguimos este feito. Jogar na Champions? É um sonho tanto para mim como para o resto da equipa. Agora vamos desfrutar e quando chegar esse momento vamos aproveitar e jogar.»