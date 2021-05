Durante os festejos da conquista do título de campeão nacional, Ruben Amorim reiterou o orgulho no plantel do Sporting, em declarações à Sport TV1:



«Como já disse, tenho muito orgulho nos jogadores e no que fizemos. Agora vamos festejar, temos mais dois jogos e depois vamos preparar a próxima época.



«Queremos partilhar isto com os adeptos. Com alguma ordem dentro do possível nesta fase de pandemia. Eles fazem-nos tanta falta. Não tiro a capa? Esta é a minha forma de estar. Quando estou feliz, fico ainda mais recatado.»