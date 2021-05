Tiago Tomás, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a conquista do título de campeão nacional:



«Ver da bancada? Foi mais difícil do que estar em campo. Estava o Tabata ao meu lado e não sei quem mais. É muito complicado, mas tínhamos confiança na equipa. Acreditámos desde o início, trabalhámos para isto desde o primeiro dia. É o melhor momento da minha vida, quero aproveitar.



Último título? Ainda estava na barriga da minha mãe. Obviamente que nunca vi o Sporting ser campeão. Este é o melhor sítio onde poderia estar para ver o Sporting ser campeão. Estou contente por dar esta alegria aos sportinguistas.»