Bruno Tabata, jogador do Sporting, em declarações à Sport TV1, durante os festejos da conquista do título de campeão nacional:



«Este ano todas as danças que existem são para o Sporting. O Sporting é campeão! Fomos a melhor equipa, agora os outros correm atrás. Quando cheguei disse que o Sporting merecia lutar por títulos. O clube vinha tendo desaires nos anos anteriores, mas este ano acreditámos e mostrámos que o Sporting é gigante e que está entre os melhores do mundo. O grupo é muito unido e forte, merecemos. Treinámos muito, mas ele não [aponta para Pedro Porro]. Merecemos muito este título.»



«Assistir da bancada? Não tenho condições para ser adepto. Fiquei a tremer e a sofrer, chamei nomes a todos (risos). A minha cabeça estava a tremer, mas correu tudo bem.»