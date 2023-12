Paulinho garante máximo empenho para o jogo desta quinta-feira frente ao Sturm Graz, apesar de já nada alterara em relação às contas do Sporting na Liga Europa e do jogo ser a poucos dias do clássico com o FC Porto.

«Apesar do jogo não alterar nada na tabela classificativa, é muito importante para nós, sobretudo, para voltarmos a ganhar, não só porque o clube o exige, mas porque faz bem ao grupo, é preciso para o grupo e é isso que vamos tentar fazer amanhã, vamos dar o nosso melhor», destacou o avançado em conferência de imprensa.

O jogo com o FC Porto será quatro dias depois, na próxima segunda-feira, e poderá colocar em causa a liderança dos leões. «O jogo com o FC Porto não tem impacto nenhum para nós, não está na equação. A nós só nos interessa o jogo de amanhã, ganhar amanhã. Temos de estar motivados todos os dias por representar o Sporting é isso que vai acontecer amanhã», insistiu.

Paulinho garante ainda que quem jogar na quinta-feira vai dar tudo. «Não vamos tentar, vamos mesmo meter o pé de certeza absoluta, vamos dar o nosso melhor sem pensar em mais nenhum jogo, que é o que faz sentido. Quem já anda aqui há algum tempo, sabe que, independentemente de jogarmos segunda-feira, um mau jogo amanhã é mau para nós, é mau para o clube. Vamos entrar para ganhar e vai estar toda a gente no limite, sem pensar em mais nenhum jogo», destacou.

Paulinho foi titular no primeiro jogo com os austríacos que a equipa de Ruben Amorim venceu por 2-1. «É uma equipa fisicamente forte, tem qualidade, joga bem, tem jogadores rápidos. Apesar de todos os jogos terem uma história diferente, temos de estar preparados para uma equipa que joga em vários sistemas. Temos de ter capacidade para perceber lá dentro como encaixar neles. Vai ser um bom desafio, vai exigir muito de nós, mas estamos prontos», referiu ainda.