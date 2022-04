Com a derrota do FC Porto em Braga e com o triunfo no Bessa, o Sporting ficou a seis pontos do primeiro lugar quando há nove em disputa. Será que a derrota no dérbi com o Sporting dói mais hoje do que há cerca de uma semana?



«Sabíamos que [o título] era difícil, depois de perder com o Benfica tornou-se ainda mais complicado. A derrota com o Benfica custa, não sei se custa mais ou menos. Se tivéssemos vencido na Madeira, se tivéssemos seguro vantagens com o Sp. Braga ou com o Santa Clara... foi bom voltar às vitórias, estamos cada vez mais perto da Champions o que é bom para mantermos o nosso projeto e não darmos passos atrás. Não muda praticamente nada. Quanto menor for a distância para o primeiro lugar e quanto mais alongarmos o campeonato, melhor. Perder com o Benfica custa da mesma maneira hoje como noutro dia», limitou-se a responder, após a vitória por 3-0 contra o Boavista.