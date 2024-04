Pedro Porro não esquece os antigos companheiros do Sporting e no domingo, logo após a vitória do Tottenham sobre o Nottingham Forest (3-1), em que marcou um dos golos do Spurs, referiu-se ao dérbi de Alvalade como «uma vitória muito importante» e comentou a possibilidade de Ruben Amorim, «um grande treinador», poder rumar ao Liverpool na próxima temporada.

O antigo lateral já tinha expressado a sua alegria pela vitória do Sporting sobre o Benfica (2-1), no sábado à noite, nas redes sociais, mas agora comentou o triunfo da sua antiga equipa em declarações à DAZN no final do jogo do Tottenham.

«Têm sete ou oito jogos pela frente para o campeonato e foi uma vitória muito importante. Ontem, nas redes sociais, coloquei corações verdes e quero aproveitar para dar um abraço a todos os sportinguistas e ao Ruben», destacou.

O treinador do Sporting tem sido, aliás, notícia diária em Inglaterra, face à possibilidade de suceder a Jürgen Klopp no Liverpool. «Todos sabem o treinador que ele é, faz as coisas muito bem. É um grande treinador e só lhe posso desejar o melhor. Ele sabe que só tenho boas palavras para ele», comentou.

Palavras do lateral depois da vitória do Tottenham sobre o Nottingham Forest, num jogo em que Pedro Porro fixou o resultado final em 3-1. «Foi um jogo complicado, eles na primeira parte fizeram as coisas muito bem, em contra-ataque, mas na segunda parte controlámos melhor e conseguimos os golos. Da minha parte, foi mais um golo, não foi um golo assim tão bonito, mas estou feliz», referiu.

Um golo com uma dedicatória especial do defesa espanhol. «Foi o aniversário da minha mãe este domingo e não há melhor prenda do que isso. Ela merece o melhor do mundo. Quero aproveitar a oportunidade para enviar-lhe um grande beijo, parabéns mãe», acrescentou.

Por falar em golos, a última ronda da Premier League ficou marcada por um grande golo de Bruno Fernandes no empate do Manchester United diante precisamente do Liverpool (2-2). Um pontapé do internacional português do meio-campo. «Sim, acho que é um grandíssimo jogador. Quem segue a Premier League e os clubes grandes sabe que o Bruno é um grande jogador e ainda é melhor porque é do Sporting», destacou ainda Porro.