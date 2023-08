Ricardo Esgaio, lateral do Sporting, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Everton (0-1), em Goodison Park, no último teste da pré-temporada dos leões:

- Acho que foi um bom jogo da nossa parte. É verdade que não foi perfeito porque não conseguimos ganhar, mas é mais uma etapa na nossa preparação. Para a semana começa o campeonato, é verdade que foi o último jogo, há que melhorar em alguns aspetos, como é óbvio, mas temos de continuar a trabalhar para entrarmos da melhor maneira no campeonato.

A equipa está mais próxima daquilo que é pretendido para os primeiros jogos oficiais?

- Claro que sim, a preparação já foi feita, temos vindo a fazer um grande trabalho, todos os jogadores têm vindo a preparar-se bem para o início e para o decorrer do campeonato. É isso que queremos fazer, chegar na máxima força para a primeira jornada.

A nível pessoal, expectivas para a nova época?

- Continuar a trabalhar bem, ajudar a equipa naquilo que for possível e dar o meu melhor para conseguirmos os melhores resultados possíveis.