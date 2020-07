Jovane Cabral foi determinante frente ao Santa Clara, com o quinto golo deste a retoma da Liga, mas Sporar já não marca há quatro jornadas. Rúben Amorim comentou o momento dos dois avançados na conferência de imprensa que se seguiu ao jogo da 31.ª jornada da Liga.

Os leões venceram com um golo de Jovane que é cada vez mais a figura deste novo Sporting. «Já falei sobre isso, o Jovane apareceu muito bem fisicamente e, depois, enquadrou-se muito bem com a ideia. Mérito para as pessoas que prepararam o Jovane para que, depois da pandemia, tivéssemos o melhor Jovane. Curiosamente não gostei muita da primeira parte do Jovane, esteve muito tempo fora da sua zona, foi muito atrás da bola, mas na segunda parte melhorou», comentou.

Em sentido contrário, Sporar continua em branco desde o triunfo sobre o Tondela (2-0). «O Sporar fez muitos jogos seguidos, depois da paragem esteve sempre a jogar, mas os avançados têm destas fases. Nós também estamos a jogar de uma forma muito diferente do que aquilo que ele estava habituado, quer no clube anterior e antes de chegarmos aqui. Joga muito mais em apoio, em vez de procurar sempre o espaço para finalizar, tem de jogar às vezes como falso avançado. Depois de descansar, vai melhorar. O Sporar é muito competitivo e quando não faz golos sente isso», referiu.

Um jogo difícil para o Sporting que teve um golo anulado na primeira parte e só conseguiu marcar na segunda. «O golo anulado foi um lance semelhante ao de Coates na semana passada, mas a interpretação foi completamente diferente. As duas equipas estavam encaixadas, mas estava uma a atacar e outra a defender. Não tivemos qualquer situação de perigo na nossa baliza. Temos de definir melhor na finalização. Muitas vezes chegamos bem à frente, mas depois não definimos bem. Foi mais um passo no crescimento. Diante de uma equipa muito mais baixa, cada bola parada foi um problema, mas foi mais um passo», comentou.

O Sporting ainda não perdeu com Rúben Amorim, mas a verdade é que também tem marcado poucos golos. «Faz parte do crescimento, mas com jogadores talentosos, não sofrendo golos, temos sempre oportunidade de fazer um. É o que tem vindo a acontecer. O mais difícil é chegar lá e depois, com a qualidade deles, vão crescer», comentou ainda.