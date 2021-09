Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Estoril (1-0), na Amoreira, em jogo da 6.ª jornada da Liga:

- Jogo difícil, depois de um momento difícil durante a semana. A forma como entrámos, não me lembro de ocasiões do Estoril e é uma boa equipa. Aprendemos com o jogo em Famalicão e queria dar os parabéns aos jogadores por isso. Podíamos ter feito golo na primeira parte, podíamos ter feito na segunda, acabámos por fazer de penálti.

[Foi uma resposta dos jogadores ao desaire na Champions?]

- Sim, fiquei feliz por eles. Eles vivem muito o dia a dia. Ainda não passámos por momentos muito maus. Jogámos em casa de uma equipa que não tinham nada a perder, fomos melhores e vencemos o jogo.

- A maior parte do trabalho está feito duramente a semana, tento passar energia para eles, dou alguns pormenores para não se sentirem sozinhos lá dentro, mas o trabalho e o mérito é deles.

[Sarabia?]

- É um jogador muito inteligente, vai percebendo os momentos de saltar para a frente ou de ficar. ´

E um internacional espanhol, tem muito jogos nas pernas. Não trabalhou para ele, trabalhou para a equipa e isso revela o carácter do Paulo.

- Temos de olhar para os nossos jogos. A equipa queria dar uma boa resposta, sem pensar no adversário. Depois de uma derrota pesada, foi importante a forma como ganhámos.