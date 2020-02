Declarações do treinador do Sporting, Silas, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Portimonense, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da Liga:

[Se a instabilidade no clube dificulta o seu trabalho] «Estou no futebol desde os 10 anos. Como jogador fiz 31 anos, já tenho dois como treinador. O que aprendi é que o futebol dá-nos sempre uma oportunidade nova para nos levantarmos quando erramos e também aprendi que quando errar vou ser criticado. Se não quiser ser criticado não posso estrar aqui, temos de saber conviver com isso. Não vou dizer que dificulta, o futebol é o que é, temos de estar preparados para a exigência grande deste clube. Se não vou jogar no clube do meu bairro, aí ninguém me critica. Há milhões de pessoas que gostariam de estar no nosso lugar, mesmo com esta pressão e as críticas. Somos uns privilegiados por estarmos aqui e por podermos viver isto, mesmo com crítica somos privilegiados. Se algum dia vos passar pela cabeça que estamos a passar mal, é mentira. Estamos a desfrutar da experiência. Se perguntar a qualquer dos jogadores se quando é criticado quer deixar de jogar, nenhum diz que quer deixar de jogar. Temos paixão pelo futebol, jogadores e treinadores.»

[Os jogadores do Sporting sentiram a instabilidade que se notava nas bancadas?] «Não acho que houve falta de apoio, há sim uma manifestação de desagrado quando a equipa não joga bem. Quando a equipa começou a jogar bem houve apoio, não acho que essa seja a razão pela qual não começámos bem o jogo. Não é por falta de apoio, sentimos o apoio dos nossos adeptos, quando jogamos bem demonstram o apoio e quando jogamos mal demonstram desagrado. Os jogadores fizeram uma segunda parte muito boa não acho que nos tenha afetado o desagrado que os adeptos mostraram na primeira parte pelo futebol que praticámos.»