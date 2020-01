Silas, treinador do Sporting, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Bonfim após o triunfo por 3-1 sobre o V. Setúbal:

«Penso que primeira parte foi toda controlada por nós. Na segunda parte entrámos bem, tivemos uma ocasião em que temos de fazer golo e depois facilitámos. Começámos a jogar lento.

O Vitória começou a acreditar, tem bons jogadores e fez um bom jogo. Foi no lance do Wendel que começámos a facilitar e achámos que o jogo estava ganho.

Todos os jogadores do Vitória, ou a maior parte deles, têm muita experiência. Passámos por dificuldades, mas penso que muito mais criadas por nós. Depois matámos o jogo, mais uma vez por um grande jogador.»

[Não sentiu vantagem física do Sporting?]

«Acho que o próprio jogo responde a isso. Vocês viram o que correram os jogadores do Vitória. Em nenhum momento senti facilidades da parte do Vitória. Senti na primeira parte, mas porque fizemos coisas que tínhamos de fazer, mas não acho nada que o Vitória tenha apresentado uma equipa de merda.

Quando começámos a facilitar, tivemos problemas. O único período em que senti que os jogadores facilitaram foi depois do jogo com o Wendel.

Se estivessem fragilizados fisicamente, jogavam melhor na primeira parte do que na segunda. Parece-me lógico. Foi o contrário. Senti dificuldades, porque o Vitória na segunda parte fez um jogo melhor do que na primeira e se calhar melhor do que o nosso.»