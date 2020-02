Declarações do treinador do Sporting, Silas, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Portimonense, por 2-1, em jogo da 20.ª jornada da Liga:

[Sobre a lesão de Mathieu] «O Mathieu pediu para sair, se não puder jogar [frente ao Rio Ave] naturalmente que é uma dor de cabeça, é um jogador importante para nós. Mas temos jogadores para jogar na posição dele, se não puder jogador teremos de encontrar uma solução.»

[Bolasie fora das opções nos últimos dois jogos] «As nossas opções são baseadas no rendimento no treino, jogo e compromisso. A partir daí tomamos opções, o Bolasie não tem sido convocado, mas pode estar no próximo jogo. Houve muitos jogos em que esteve o Bolasie e não esteve o Plata e o Camacho. Não acho que tenhamos de olhar para a situação dessa maneira, não há nenhuma cruz a ninguém, há rendimento. Continuamos a contar com Bolasie.»