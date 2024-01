Após a goleada histórica ao Casa Pia, o Sporting voltou, esta terça-feira, ao trabalho com vista ao jogo contra o Famalicão, da 20.ª ronda da Liga.



A principal nota de destaque foi Dário Essugo. O médio está a caminho do Desportivo de Chaves e segundo apurou o Maisfutebol, esteve presente na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, para se despedir dos colegas antes de seguir viagem para Trás-Os-Montes.



Siga aqui todas as movimentações do Mercado de Transferências



De resto, os leões informaram que os titulares da partida diante dos gansos fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel treinaram normalmente no relvado às ordens de Amorim.



O Sporting vai folgar esta quarta-feira e volta aos treinos quinta-feira de manhã. A visita a Famalicão está agendada para as 18h00 do próximo sábado.