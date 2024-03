A Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, a casa da formação do Sporting, voltou a ser reconhecida esta sexta-feira com o certificado de entidade formadora cinco estrelas da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), como tem acontecido nos últimos anos.

A cerimónia de entrega dos diplomas referentes à temporada 2022/2023 decorreu esta quinta-feira no Altis Grand Hotel, em Lisboa, e contou com a presença do presidente da FPF, Fernando Gomes, do vice-presidente da FPF, Humberto Coelho, do director da FPF Júlio Vieira, e ainda do líder da AF Lisboa, Nuno Lobo.

O Sporting esteve representado pelo director-geral da Academia, Paulo Gomes, que manifestou-se «orgulhoso» pelo trabalho realizado no quartel-general do clube em Alcochete.

«É o reconhecimento do trabalho que tem sido feito desde há longos anos. Mantemos o nível muito alto, como entidade formadora de cinco estrelas, que é o máximo. É fantástico e um sinal de que o trabalho de todos os departamentos e colaboradores da Academia é reconhecido. Isso dá-nos uma força-extra para continuar a melhorar e a ser cada vez mais uma Academia de excelência, a nível nacional e internacional», começou por dizer o responsável pela academia dos leões.

«O segredo são as pessoas, elas é que trabalham todos os dias e fazem com que a Academia seja de excelência. As pessoas são fantásticas, dão o que têm e o que não têm para que todos os anos consigamos estrear jogadores na equipa A. É esse o grande objetivo, que a formação dê jogadores ao míster Rúben Amorim. O segredo está nas pessoas porque, se elas não derem o máximo, a Academia não será de excelência», frisou ainda.