O Sporting divulgou, esta sexta-feira, alguns dos adversários para os jogos de pré-temporada.



Os leões vão defrontar o Genk, dia 19 de julho, no estádio do Algarve e seis dias depois, medem forças com a Real Sociedad, no mesmo estádio. O troféu Cinco Violinos está agendado para 30 de julho em Alvalade frente ao Villarreal.



A equipa de Ruben Amorim tem ainda um duelo marcado com o Everton, em Goodison Park, no dia 5 de agosto.



Recorde-se que o Sporting inicia a pré-temporada no dia 2 de julho.