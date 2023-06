O Estugarda confirmou esta quinta-feira que não acionou a opção de compra por Tiago Tomás, e por isso o avançado de 20 anos vai regressar ao Sporting.

O jovem formado em Alcochete esteve cedido ao clube alemão nas últimas duas temporadas, período no qual oito golos e quatro assistências em 47 jogos.

«Decidimos não acionar a opção de compra pelo Tiago. Isto deve-se principalmente a razões financeiras. Do ponto de vista desportiva, o Tiago foi um jogador muito importante para nós e as suas exibições nas duas últimas épocas contribuíram para que o Estugarda ficasse na Bundesliga. Desejamos-lhe as maiores felicidades para o futuro e agradecemos-lhe pelo que fez com a nossa camisola», justificou o diretor desportivo do Estugarda, Fabian Wohlgemuth.

Refira-se que tal como o Maisfutebol já noticiou, o Sporting pretende arrecadar até 12 milhões de euros pela transferência em definitivo de TT este verão. O jogador pode continuar na Bundesliga, já que o Wolfsburgo está interessado na sua contratação.